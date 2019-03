Tria: sistema bancario italiano tra i più sani d'Europa e del mondo

Per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il sistema bancario italiano "è uno dei più sani d'Europa e forse del mondo". Per il ministro, infatti, sono "veramente pochi" i casi "di malagestione delle banche italiane", e fin "dopo la crisi del 2008" è stato chiaro che "non avevamo titoli velenosi, derivati pericolosi, tossici". Invece "li avevano e in alcuni casi li hanno ancora molte banche europee, in primo luogo tedesche".