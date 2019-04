Tria: "Pil a +0,2% solo con una crescita sostenuta nel secondo semestre"

"Il quadro macroeconomico che abbiamo presentato è completamente condiviso con tutte le istituzioni", ha evidenziato il numero uno di Via XX Settembre.



Flat tax con riforma progressiva - La flat tax "per me concettualmente va bene. Prima di diventare ministro ne ho anche scritto a favore. Ovviamente si deve mantenere quella progressività che è anche nel dettato costituzionale", ha proseguito Tria, sottolineando che "il problema è quello di agire attraverso una riforma progressiva".



"Nessun rischio di una patrimoniale" - Il ministro ha poi dichiarato l'inesistenza di rischi di una patrimoniale. "Io personalmente e concettualmente sono molto contrario. In Italia colpirebbe tutto il patrimonio immobiliare, colpirebbe al cuore i risparmi italiani e avrebbe un impatto distruttivo su crescita e consumi. Solo parlarne crea una tale incertezza che fa un danno forte all'economia".



"Forte rallentamento, ma non recessione" - "Siamo nel mezzo di un rallentamento importante dell'economia in Italia ma soprattutto in Europa, e ci sono segnali che vengono da varie aree del mondo. Il messaggio che è uscito è di ottimismo: non siamo in recessione, c'è un rallentamento importante ma si spera che già nella seconda meta' dell'anno si rafforzino i segnali di ripresa", ha proseguito Giovanni Tria.