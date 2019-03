Tria: "Nessuno ci ha chiesto una Manovra correttiva"

Tria ha inoltre ricordato che "in questi giorni saranno approvati i decreti sblocca-cantieri e poi le misure necessarie per contrastare la stagnazione. Spero anche prima del Def (Documento di economia e finanza)".



"La stabilità economica dipende da quella sociale" - Secondo il ministro, "si è fermato il motore dell'Europa, la Germania, e la parte produttiva dell'Italia legata al manifatturiero della Germania". La fase della globalizzazione che stiamo vivendo è "caratterizzata dalla iperconnettività, che ha portato alla polarizzazione della crescita e all'aumento delle disuguaglianze economiche. L'impatto di una crescita così squilibrata si ha nei Paesi, non c'è stabilità finanziaria senza stabilità sociale".



"Attaccare le banche mina l'interesse nazionale" - Passando poi alla questione delle banche, Tria ha ribadito che "attaccare il sistema del credito italiano, mettere in dubbio la sua solidità ma anche la sua resilienza e porre un sospetto su questo, significa avallare una delle campagne europee che ci stanno attaccando e mettendo in difficoltà". Una condotta che contribuisce a "minare l'interesse nazionale, nel momento in cui stiamo negoziando come arrivare all'unione bancaria".



"Il Paese vuole liberarsi" - "Penso che ci sia una spinta nel Paese che si vuole liberare - ha proseguito Tria - una spinta a non piangersi addosso e non bisogna mettere le briglie addosso a questo, non e' che se uno tenta di fare una cosa, si deve pensare subito perché lo fa?". In Italia "si è legiferato solo per le patologie della Pubblica amministrazione, ma non per la fisiologia, per il normale funzionamento delle amministrazioni e del privato".



"La Germania, motore d'Europa, è ferma" - Secondo il ministro, il "rallentamento della crescita in Europa", è dovuto al fatto che "si è fermato il motore, la Germania", e quindi "si è fermata anche la parte più produttiva dell'Italia, quella del manifatturiero che esporta". Per Tria il problema di fondo è che l'Italia "da dieci anni cresce un punto percentuale in meno del resto d'Europa, significa che la nostra economia è allo 'zero' mentre la Germania riesce a rimanere allo 0,7-0,8%".