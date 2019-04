Tria: "L'Italia non è un rischio globale, no a misure restrittive"

Il rallentamento dell'economia italiana "non rappresenta un rischio globale". Ne è convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale sottolinea come nel nostro Paese si assista "a un rallentamento di pari misura a quello in atto in Germania". E aggiunge: "E' ovvio, anche per l'Ue, che durante una recessione non si adottano misure restrittive, anche se non abbiamo spazio per fare politiche espansive forti".