Tokyo, la Borsa poco mossa: l'indice Nikkei cede lo 0,08%

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo. Il listino ha terminato gli scambi poco variato, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Federal Reserve Usa, il cui inizio è previsto in giornata. L'indice di riferimento Nikkei arresta la progressione delle ultime sedute, facendo segnare una variazione appena negativa dello 0,08% a quota 21.566,85.