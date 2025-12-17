Titoli più scambiati del 2025: cosa comprano e vendono gli investitori

AUTO E BANCHE: ROTAZIONE PIÙ CHE SCELTE DEFINITIVE

Stellantis è tra i titoli più scambiati sia in acquisto sia in vendita. Il settore auto vive una fase complessa, tra transizione tecnologica, concorrenza globale e incertezza sulla domanda. Questo porta molti investitori a entrare e uscire dal titolo con maggiore frequenza, senza una visione univoca di lungo periodo.Nel settore bancario emerge invece una rotazione interna. Banca Monte dei Paschi di Siena è tra le più acquistate, mentre UniCredit è tra le più vendute. Questo non significa che gli investitori siano negativi sulle banche nel loro complesso. Piuttosto, alcuni preferiscono titoli più legati a possibili eventi societari, mentre altri riducono l’esposizione su banche già molto presenti nei portafogli. In prospettiva 2026, la direzione dei tassi di interesse resterà un fattore chiave per il settore.L’analisi di Ruben Dalfovo, Investment Strategist di BG SAXO, mostra che i titoli più scambiati sono quelli su cui gli investitori concentrano attenzione, dubbi e decisioni quotidiane. Il mercato sembra muoversi verso una fase in cui contano meno le promesse e più i risultati concreti. In vista del 2026, la distinzione tra tema di investimento e solidità delle singole aziende potrebbe diventare sempre più evidente.