Tim, Arnaud de Puyfontaine si è dimesso dal Cda

Il Ceo di Vivendi, Arnaud De Puyfontaine, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del Cda di Tim, con effetto immediato.

La conferma in una nota del gruppo italiano. Il presidente Salvatore Rossi, interpretando il pensiero del consiglio di amministrazione, "ringrazia De Puyfontaine per il prezioso contributo fornito in questi anni alla società", si legge. Il manager non risulta possedere azioni ordinarie della società.