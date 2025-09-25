Tesoro: crescita dell'Italia nel 2025 intorno allo 0,6%

L'Italia va verso una crescita dell'economia intorno allo 0,6% nel 2025. E' quanto emerge dal programma trimestrale di emissione del dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. "Nel secondo trimestre è registrata una lieve flessione congiunturale del Pil, determinata principalmente dal contributo negativo delle esportazioni nette - si legge -. Ciononostante, la crescita acquisita al secondo trimestre (0,5%) conferma una sostanziale tenuta e prefigura un dato annuale in linea o prossimo alla previsione ufficiale di aprile (0,6% in termini reali)".