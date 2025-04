Tesla svetta a +8% dopo l’impegno di Elon Musk di dedicarsi meno agli impegni politici

LO SCIVOLONE DI TESLA

Nel 2025, Tesla ha azzerato i guadagni post elezione di Donald Trump, perdendo circa il 44% del suo valore e uscendo dalla classifica delle dieci maggiori aziende statunitensi per valore di mercato, per la prima volta da giugno 2024. Il titolo viene valutato 88 volte gli utili a termine rispetto a un multiplo di oltre 120 volte all’inizio dell’anno. Si tratta di un valore di gran lunga superiore a quello di qualsiasi casa automobilistica e persino di titoli tecnologici megacap come Nvidia. La maggior parte della valutazione di Tesla risiede ora nelle prospettive di crescita legate all’intelligenza artificiale, alle auto a guida autonoma e alla robotica.