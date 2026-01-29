Tesla, Microsoft e Meta: la reazione dei titoli alle trimestrali scuote Wall Street

IERI SERA IL MERCATO HA DATO I PRIMI VERDETTI

Subito dopo la pubblicazione dei risultati, Meta è balzata di quasi il 9% nel premarket, spinta da ricavi e utili superiori alle attese e da previsioni di vendita migliori per l’inizio del 2026. Tesla ha registrato un rialzo vicino al 2%, nonostante il primo calo annuo del fatturato della sua storia, grazie a un quarto trimestre sopra le stime. Microsoft, al contrario, è scesa di circa il 7% nel premarket: il mercato ha guardato con preoccupazione al rallentamento del cloud e ai margini operativi più bassi del previsto, nonostante utili e ricavi solidi.