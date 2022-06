Terremoto in Meta: la numero due Sheryl Sandberg lascia a sorpresa

Sheryl Sandberg lascia a sorpresa l'incarico di chief operating officer di Meta.

La numero due di Mark Zuckerberg si dimette dopo 14 anni nella società. L'annuncio è affidato a un lungo post su Facebook . "Quando ho incontrato Mark non stavo cercando un lavoro, e non avrei mai immaginato che l'incontro mi avrebbe cambiato la vita. Essere vicino a Mark in questi 14 anni è stato un onore e un privilegio", scrive. "E' stata una decisione che non ho preso alla leggera. Voglio dare più spazio alla filantropia e alla mia fondazione", aggiunge.