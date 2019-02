"Non credo che l'analisi costi-benefici sulla Tav del professor Marco Ponti, che io stimo, avesse un esito precostituito, ma non mi convincono alcuni importanti aspetti della metodologia seguita". Lo ha detto a Tgcom24 l'economista Carlo Cottarelli. "E' assurdo - spiega - considerare tra gli apetti negativi i minori introiti derivanti per lo Stato dalle accise relative al trasporto su gomma e dalla perdita di entrate da pedaggi autostradali. Così si giungerebbe a un paradosso, e cioè che la Tav non sarebbe conveniente neppure se ce la regalassero".