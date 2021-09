Tasse, Nadef: 4,35 miliardi di euro al fondo taglia-imposte

dal-web

Migliora la tax compliance, l'attitudine a pagare correttamente le imposte, e arrivano oltre quattro miliardi per il fondo taglia-tasse introdotto con l'ultima Manovra. Lo si legge nella Nota di aggiornamento al Def. Il calcolo si basa sull'aumento della propensione all'adempimento spontaneo registrato dal 2018 in poi. Le maggiori entrate "permanenti", 4,357 miliardi di euro, andranno al "Fondo speciale" per la riforma fiscale.