Tassa di soggiorno estesa e più pesante? Alt da Federalberghi e Confindustria

Il ministero del Turismo ha spiegato che non si sono ancora concluse le interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli altri attori istituzionali in vista di una possibile proposta di modifica della disciplina dell’imposta di soggiorno. Il dialogo proseguirà a settembre. Anche se si tratta solo di un'ipotesi le imprese alberghiere sono già sulle barricate, preoccupate dai rincari. Federalberghi ha fatto sapere che le imprese del turismo "non condividono la proposta di aumentare ulteriormente la tassa", anche perché "sono trascorsi solo pochi mesi da quando, in vista del Giubileo, il tetto massimo è stato elevato del 40%, passando da 5 a 7 euro per notte a persona ed è stata introdotta la possibilità di utilizzarla per coprire i costi della raccolta rifiuti, snaturando le finalità dell'istituto".