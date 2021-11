Svolta vegan per Capitan Findus, i bastoncini diventano vegetali

I bastoncini di pesce senza pesce. È il nuovo lancio di Findus, azienda leader nei surgelati del gruppo Nomad Foods, per seguire la crescita di consumi vegani. Dopo burger, polpette e nuggets arrivano sul mercato italiano i bastoncini vegetali, a base di fiocchi di riso.

Del resto il carrello degli italiani sta diventando sempre più orientato a un consumo a base vegetale . Nel primo semestre del 2021 la spesa per prodotti vegan è arrivata a 312 milioni di euro (+14,7% sul 2020) e quasi un quarto (22%) di tutte le proteine assunte in Italia ormai è di origine vegetale.

RAPPORTO COOP



Anche il “Rapporto Coop 2021 - Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani” ha descritto una vera e propria rivoluzione nel food. Gli italiani scelgono sempre più alimenti 100% vegetali, con un aumento di fatturato semestrale del 25% rispetto al 2019 (da 248 a 312 milioni di euro). Sono circa 1,5 milioni i vegani, ha sottolineato la Coop, che hanno sposato questa nuova filosofia alimentare per controllare la salute, per motivi etici di rispetto per gli animali e per il desiderio di mangiare meno e meglio. Secondo il Rapporto, la vendita di alimenti proteici di 100% veg è aumentata del 3,1% rispetto al 2019, contro il 2,6% delle proteine animali.