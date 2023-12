Superbonus, nessuna modifica è stata approvata in Manovra

Sul Superbonus la Manovra in arrivo non porterà alcuna modifica.

Tra gli emendamenti alla legge di bilancio presentati nella notte e approvati dalla commissione Bilancio del Senato non risultano infatti provvedimenti riguardanti la proroga dell'agevolazione per i condomini con lavori in stato avanzato, né con la soluzione tecnica del Sal (stato avanzamento lavori) straordinario al 31 dicembre 2023. La misura, ancora in fase di valutazione, potrebbe essere ospitata nel decreto Milleproroghe. Dietrofront dell'esecutivo sul taglio alle pensioni di medici e dipendenti. La legge in arriva in Senato mercoledì, la votazione sarà venerdì.