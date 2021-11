Superbonus, in Manovra proroga con limiti costa 14 miliardi fino a 2037

Il Superbonus, prorogato ma in versione rivista e corretta nella Manovra, costerà poco più di 14 miliardi dal 2022 al 2037. E' quanto si evince dalle tabelle della relazione tecnica. Per l'agevolazione sugli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, il costo stimato è di poco meno di 13,2 miliardi, per gli interventi sulle villette con tetto Isee è di 795 milioni, mentre per le case popolari è di 96 milioni.