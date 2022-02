Superbonus, in arrivo un bollino anti truffa per tracciare ogni operazione di cessione

Tra le novità in arrivo una sorta di bollino che permetterà di rintracciare tutte le operazioni di cessione del credito per facilitare i controlli delle pratiche a monte e scongiurare il rischio di frodi.

La paralisi dei lavori - Il decreto Sostegni ter, che ammette una sola cessione del bonus, e le indagini della Procura che ha scoperto truffe per 4,4 miliardi sequestrando 2,3 miliardi di crediti ceduti a fronte di cantieri fantasma, avevano già imposto una stretta all'utilizzo dell'incentivo portando a un periodo di stallo. Poste italiane e Cdp hanno però annunciato che cominceranno a riaccettare la cessione dei crediti d'imposta non appena saranno varati i nuovi provvedimenti, mentre le imprese edili continuano a lamentare un inarrestabile blocco dei cantieri.

Le norme inserite nella legge di Bilancio 2022 - L' Agenzia delle Entrate è stata abilitata a fare controlli preventivi e il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dei prezzi sono stati estesi anche ai bonus diversi dal Superbonus 110% per limitare le truffe sul bonus facciate e sull'ecobonus.

I nuovi correttivi - Con l'emendamento al decreto Milleproroghe dovrebbero essere introdotte principalmente tre novità: il ripristino della cessione multipla dei crediti fino a un massimo di tre volte e solo a banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; l'introduzione di un bollino anti frode, un codice identificativo di ogni operazione di cessione che consentirebbe di risalire al primo titolare del credito e alla relativa documentazione dei lavori; la riapertura dei termini di utilizzazione dei crediti sottoposti dalla magistratura a sequestro preventivo, un salvagente per banche e intermediari per non perderli in caso di dissequestro alla scadenza dei normali termini.

Il nodo della confisca - La maggiore preoccupazione di Poste, Cdp e gli altri intermediari sarebbe sopportare perdite di bilancio ingenti nel caso di confisca dei crediti, provvedimento irreversibile. Sarebbe questa la causa dello stop alle cessioni deciso dalle principali piattaforme di acquisto dei crediti e alla quale non è stata ancora trovata una soluzione.

Le preoccupazioni dei costruttori - I nuovi prezziari alla base dell'asseverazione di congruità potrebbero non essere adeguati rispetto all'inflazione che ha colpito il settore, così i costruttori continuano a protestare chiedendo anche la reintroduzione della cessione multipla del credito tra privati, accettando maggiori controlli sui cantieri.

La politica si divide - "La disponibilità del governo a modificare il decreto Sostegni ter per consentire un certo numero di cessioni del credito è una buona notizia e anticipa il lavoro che la Lega sta portando avanti da tempo", dichiarano in una nota i leghisti Alberto Bagnai e Claudio Arrigoni. Mentre il M5s difende la bontà dell'incentivo di cui rivendica la paternità e condanna le parole del ministro Franco che ha definito quella del bonus edilizio "una delle truffe più grandi della Repubblica". Secondo l'eurodeputato Fabio Massimo Castaldo "il Superbonus è quello meno soggetto a frodi, proprio grazie al serio sistema di asseverazioni e controlli previsti da noi pentastellati: appena il 3%. È sicuramente uno strumento perfettibile, da migliorare, ma è fondamentale per la nostra economia reale e bisogna quindi tutelarlo e rilanciarlo. Non vorremmo dover pensare che l'attacco al Superbonus sia, piuttosto, un atto di ostilità verso il M5S".

Le truffe - I bonus più utilizzati per frodare lo Stato sono stati il bonus facciate (al 46%) e l'eco-bonus (al 34%). Secondo l'Agenzia delle Entrate l'utilizzo illegale del credito d'imposta ha superato il valore di quattro miliardi, a fronte di lavori mai eseguiti. La casistica delle truffe è variegata e si estende da Nord a Sud del Paese. Tra i casi più eclatanti un tossicodipendente disoccupato che ha tentato di cedere oltre 400mila euro di crediti fittizi. Le fiamme gialle hanno scoperto un sistema di creazione di falsi crediti per circa un miliardo in Puglia e in Lazio. Sventata anche una truffa da 100 milioni messa in piedi a Napoli da un consorzio di 21 imprese con un solo dipendente.