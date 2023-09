Superbonus, Giorgetti: "Nessuna proroga nelle modalità attuali"

Sul Superbonus 110% il governo non ha in programma nuove proroghe.

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time alla Camera. "Non saranno prorogate le misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute". Se da una parte la stima dell'impatto macroeconomico dell'agevolazione "è incerta, dall'altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa. Valga un dato per tutti: misure pagate da tutti gli italiani hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistente", ha aggiunto.