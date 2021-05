Superbonus, Franco: proroga al 2022, per case popolari 2023

Ansa

La misura del Superbonus "è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione a giugno 2023 per le case popolari. Il governo si è impegnato a inserire nel disegno di Bilancio per il 2022 una proroga per il 2023". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Il Superbonus, ha spiegato, "è stato introdotto per rilanciare rapidamente l'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri".