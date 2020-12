Step, l'app bancaria per teenager dove investe la star di TikTok

La sedicenne Charli D'Amelio è forse la più grande star di TikTok. Grazie ai suoi balletti ha raggiunto i 100 milioni di follower sul social network cinese, la prima a riuscirci, e in un anno è stata capace di costruire un impero mediatico da 4 milioni di dollari. Una cifra considerevole che la giovane ha deciso di investire in parte in Step, un'applicazione bancaria statunitense pensata appositamente per gli adolescenti.

L'APPLICAZIONE

Step è un'app mobile per adolescenti che fornisce un conto bancario assicurato dalla Federal Deposit Insurance Corporation, società del Governo degli Stati Uniti che gestisce fondi del bilancio federale, e una carta Visa senza commissioni. L'applicazione consente ai genitori di controllare e limitare le spese dei propri figli e permette agli utenti di inviare e ricevere denaro. Lanciata sul mercato a settembre, in poche settimane Step ha già attirato oltre 500mila utenti.

MILIONI DI FOLLOWER PER STEP

Chi potrebbe essere miglior brand ambassador di un'app pensata per gli adolescenti di una star di TikTok? Charli D'Amelio vanta 100 milioni di followers sul social network cinese, oltre 34 milioni su Instagram e quasi 5 milioni su Twitter. Una popolarità globale che le ha permesso di apparire in uno spot del Superbowl 2020 e di esibirsi in un video musicale di Jennifer Lopez. Per Step quindi rappresenta un'occasione importante per raggiungere milioni di potenziali nuovi clienti.

PARTNER E CLIENTE

“In qualità di partner e cliente di Step, ho visto in prima persona quanto sia facile per l'app gestire i tuoi soldi fornendo risorse educative di cui gli adolescenti oggi hanno bisogno ma che in gran parte non sono stati in grado di trovare, me compresa”, ha commentato Charli. “Sono entusiasta di poter utilizzare la mia piattaforma per aiutare a colmare questa lacuna e ho fatto un investimento diretto in Step per aiutarli a sviluppare prodotti ancora più utili”.

NON SOLO CHARLI

Charli D'Amelio non è l'unica celebrità che sta investendo in Step. La star di TikTok si aggiunge a finanziatori come Will Smith, Justin Timberlake, il dj The Chainsmokers e importanti dirigenti di alcune delle maggiori realtà fintech come Facebook, Square, Venmo e Visa.

Contenuto a cura di Financialounge.com