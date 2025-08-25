Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
i sindacati: "fase difficile"

Stellantis, a Termoli i 2.000 dipendenti in solidarietà per un anno

25 Ago 2025 - 13:30
© Ansa

© Ansa

Dal 1° settembre fino al 31 agosto 2026 per tutti i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli, circa 2mila persone, entrerà in vigore un nuovo contratto di solidarietà. La misura è stata decisa nell'incontro tra la direzione dell'impianto automobilistico e le organizzazioni sindacali. Come il precedente, anche questo contratto di solidarietà prevederà la maturazione dei ratei a prescindere dai giorni lavorati nel mese. "Ricordiamo che il contratto di solidarietà è uno strumento difensivo che, in questo momento, ci permette di affrontare una fase molto difficile", afferma Francesco Guida della Uilm Molise.

stellantis

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri