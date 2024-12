"Stellantis non abbandona l'Italia. Assolutamente no. E lo faremo vedere a tutti la prossima settimana". Lo ha detto Jean Philippe Imparato, responsabile Europa allargata di Stellantis. "Ho visto stamattina le cifre perché devo considerare le cifre prima di incontrare il ministro Urso. L'Italia diventa il secondo mercato europeo per me a livello di stabilimenti al 2029. Non chiuderemo nessuno stabilimento. E ognuno avrà un piano prodotti", ha spiegato.