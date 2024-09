Stellantis cerca il nuovo Ceo successore di Tavares

Stellantis ha avviato la ricerca per il successore di Carlos Tavares alla guida del gruppo. Il contratto del Ceo scade agli inizi del 2026 e la procedura rientra nella regolare pianificazione per la successione. Lo ha rivelato l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo cui non ci sono piani per un immediato cambio di leadership e lo stesso Tavares sarà incluso nel processo di ricerca. L'amministratore delegato è sotto pressione per la deludente performance sul mercato nordamericano, dove le vendite d'auto sono rallentate e diversi manager hanno lasciato la società.