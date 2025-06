Stellantis, Antonio Filosa nuovo amministratore delegato

Antonio Filosa assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo leadership team del quale fanno parte nomi interni. Entrano nella squadra operativa altri tre italiani: Davide Mele che dirigerà l'area Product Planning, Monica Genovese, responsabile dell'area Vendite ed Emanuele Cappellano, responsabile per il Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, unità dei veicoli commerciali. Filosa continuerà a guidare il Nord America e i brand americani. Richard Palmer continuerà come consulente strategico. Lasciano Stellantis Maxime Picat e a Beatrice Fouche.