Stefanel, sindacati: "L'azienda vuole 244 esuberi su 253 dipendenti" | La replica: "Numeri ancora da definire"

L'azienda: "Numero degli esuberi è ancora da definire" - In una nota Stefanel sottolinea che "il numero degli esuberi circolato in queste ore non corrisponde al vero in quanto questo dipenderà dal piano allo studio da parte del consiglio d'amministrazione della società". Stefanel aggiunge, inoltre, che "ai sindacati è stata comunicata la sola intenzione di chiedere una cassa integrazione a rotazione per una platea di 244 unità".



Nei prossimi giorni i sindacati dovranno incontrare i vertici dell'azienda per la formalizzazione dello stato di crisi, condizione necessaria per accedere alla Cassa integrazione straordinaria. Pochi giorni fa Stefanel era stata ammessa dal Tribunale di Treviso ad un concordato in bianco per la durata di 120 giorni. Martedì, a Milano, l'assemblea dei soci aveva preso atto delle perdite nei primi nove mesi del 2018, pari a quasi 21 milioni di euro.