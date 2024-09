Statali in pensione a 70 anni, i sindacati bocciano l'ipotesi: "Follia"

I sindacati si scagliano contro l'ipotesi del governo di portare l'età pensionabile a 70 anni per la pubblica amministrazione. "Mi sembra una follia perché siamo di fronte alla solita logica, se capisco, di usare le pensioni per fare soldi", attacca il leader della Cgil, Maurizio Landini. Dello stesso avviso il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri che in merito alla questione dichiara: "L'invecchiamento della popolazione non può essere utilizzato per allungare l'età pensionabile e far lavorare di più le persone. Riteniamo sia una proposta sbagliata". Critico anche il leader della Cisl, Luigi Sbarra: "Il governo farebbe bene ad allestire un tavolo di confronto complessivo sui temi della previdenza e delle pensioni. Noi non possiamo inseguire le uscite ferragostane o quelle maturate sotto l'ombrellone".