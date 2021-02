Starlink (SpaceX) apre i preordini per internet satellitare in Italia

Il giorno in cui ci collegheremo a internet grazie ai satelliti si avvicina sempre più. SpaceX, infatti, ha iniziato ad accettare i primi preordini per i clienti di Starlink, la sua rete di satelliti per l'accesso a internet a banda larga e bassa latenza. L'obiettivo della società di Elon Musk è quello di garantire la connessione a qualunque persona presente sul pianeta, anche nei luoghi più remoti.

LA QUALITÀ ODIERNA

Ancora in fase sperimentale, la connessione di Starlink consente di navigare da 50 a 150Mbps in media con una latenza da 20 a 40ms. Attualmente il servizio è stato testato da 10mila utenti, valutando la qualità della connessione come di qualità simile alla normale linea ADSL, mentre continua a migliorare grazie ai nuovi satelliti lanciati in orbita ogni mese.

PREORDINI ANCHE PER L'ITALIA

Partito inizialmente negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, il preordine è possibile ora anche per l'Italia, con uno costo forfettario di 99 euro al mese, a cui si aggiungono 499 euro per il terminale di collegamento e 60 euro di costi di distribuzione e gestione della linea. Secondo Starlink, il servizio dovrebbe fornire connettività nel nostro paese a partire dalla metà 2021, con disponibilità “limitata”. Per gli utenti che abbiano fatto il preordine, l'azienda informerà della disponibilità del servizio mediante un avviso.

LA QUOTAZIONE IN BORSA DI STARLINK

In attesa della partenza del progetto di rete satellitare, Elon Musk già parla del futuro di Starlink. Il Ceo di SpaceX ha infatti annunciato la quotazione borsa di Starlink, rispondendo ad una domanda su Twitter. Il progetto di Musk consiste nello scorporare Starlink da SpaceX e realizzare una IPO, ma soltanto dopo che il servizio sarà funzionante, permettendo così di “prevedere il flusso di cassa ragionevolmente bene”, secondo quanto scritto dal patron di Tesla su Twitter. "SpaceX deve attraversare una profonda voragine di flussi di cassa negativi nel prossimo anno circa per rendere Starlink finanziariamente sostenibile. Ogni nuova costellazione di satelliti nella storia è fallita. Speriamo di essere i primi a non farlo", aggiungeva Musk in un altro tweet.

Contenuto a cura di Financialounge.com