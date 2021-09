Standard&Poor's prevede rincari energia nell'Ue fino al 2023

-afp

L'agenzia di rating S&P prevede che "i prezzi dell'energia continueranno ad aumentare nel 2022-2023" in Europa "a causa di una contrazione dell'offerta". "Gli obiettivi ambientali più ambiziosi dell'Europa accelereranno la chiusura di capacità di generazione termica e nucleare, che non potrà essere compensata dalle fonti rinnovabili per i prossimi tre anni, portando a una maggiore volatilità dei prezzi", si legge nel report.