Standard & Poor's taglia le sue stime per la crescita dell'Italia

Standard and Poor's ha tagliato le sue stime per la crescita dell'Italia. L'agenzia di rating rivede il pil italiano all'1% nel 2018 e allo 0,7% nel 2019, in calo rispetto all'1,1% previsto in precedenza. Per il 2020 prevede invece una crescita dello 0,9%, e per il 2021 dello 0,8%. In progressivo calo la disoccupazione, al 10,2% nel 2019, al 10,0% nel 2020, al 9,8% nel 2021.