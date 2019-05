Spread, Visco: l'aumento inizia a pesare sui tassi dei prestiti bancari

Visco ha quindi sottolineato come lo spread italiano "è sopra 270 punti base, più del doppio del livello di inizio 2018, prima delle elezioni politiche" e l'alto livello del debito "espone l'Italia alla volatilità del mercato finanziario". Una strategia credibile per ridurre il livello del debito nel medio termine, dunque, "non può più essere rinviata" anche perché "se l'aumento degli interessi persiste, peserà inevitabilmente sul costo del debito", e quindi sulla spesa pubblica.



Lo spread, in ogni caso, secondo quanto suggerisce "l'andamento dei premi sui Credit default swaps, è salito a seguito sia dell'aumento dei rischi di credito sia dei rischi di ridenominazione dei titoli in una diversa moneta" rispetto all'euro. La "speranza" del governatore della banca d'Italia è quindi che, dopo le elezioni europee, "si ristabiliranno le condizioni per riprendere l'agenda delle riforme e spingerla avanti con rinnovato vigore.



Anche perché, ha sottolineato Visco, oggi "vi sono anche rischi associati all'incompletezza della costruzione europea, come abbiamo potuto vedere almeno dal 2010. Lo stallo nella riforma della governance economica, a causa di una reciproca mancanza di fiducia tra i Paesi che è cresciuta durante la crisi, è particolarmente pericoloso in questa fase, perché i vincoli sulle politiche nazionali sono stati rapidamente resi più rigorosi, ma l'introduzione di una controparte sovranazionale è stata ritardata".



Infine, il governatore di Bankitalia torna a lamentare la mancanza di regole europee per la crisi ordinata delle banche piccole e medie che non possono accedere alla procedura di risoluzione ma rischiano la liquidazione. Una procedura che "può comportare grandi perdite sia per i creditori sia per i debitori e, dato l'effetto contagio, può porre seri rischi alla stabilità finanziaria".