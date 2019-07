Spread Btp-Bund chiude a 197 punti, rendimento ai minimi dal 2016

Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in forte calo a quota 197 punti, ai minimi da maggio 2018. Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,58% così come non accadeva da ottobre 2016. Il rendimento del Btp a due anni sprofonda sotto zero a 0,070%. E' l'effetto della Commissione Ue di non avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia.