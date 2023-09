Spot Esselunga, Meloni: "Bello e toccante" | L'azienda: "Volevamo una campagna che mettesse al centro le persone"

Lo spot Esselunga che fa parte della campagna pubblicitaria del brand in onda da lunedì ha diviso i social tra favorevoli e contrari, tra chi sembra aver colto il messaggio che il gruppo voleva diffondere e chi fa considerazioni diverse. La protagonista Emma compera una pesca insieme alla mamma e la regala poi al papà, dicendo però che gliela manda la mamma. Sui social c'è chi confronta il nuovo spot ai classici delle pubblicità con le famiglie protagoniste, sottolineando che "finalmente ne viene raffigurata una reale e non immaginaria" e c'è chi invece si mette dalla parte dei bambini sostenendo che la vicenda di Emma "risveglia sofferenze in chi ha provato l'esperienza della separazione".

Esselunga: "Mettiamo le persone al centro"