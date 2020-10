Identità Golose, l'edizione 2020 diventa on the road

Ufficio stampa

Identità Golose si trasforma per adattarsi alla nuova realtà che stiamo vivendo e per affrontare la sfida che la pandemia ha portato in tutti i settori. Non più quindi, almeno per l'edizione 2020, il "classico" congresso che dal 2005 racconta la realtà, la tradizione e l'innovazione della cucina italiana, ma una versione "digital" e on the road. Solo alcuni giorni fa "abbiamo deciso di rinviare definitivamente il congresso al prossimo anno, al giugno 2021 - ha spiegato Claudio Ceroni, patron di Identità Golose -. Ma, contemporaneamente, abbiamo pensato a un format nuovo ritagliato sull’attualità, per non lasciare sola la cucina italiana in questi mesi difficili. E ci siamo subito messi al lavoro, con uno sforzo produttivo e organizzativo senza precedenti".