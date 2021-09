SdR, migliaia di professionisti a confronto per rimettere in moto l'economia

Numeri che confermano il grande entusiasmo di professionisti del settore, rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico e media per il ritorno in presenza dell’evento. Il Salone rappresenta infatti più che mai una grande opportunità di sviluppo professionale e di networking.

Al centro dei dibattiti ci saranno le strade per attrarre verso il mondo degli investimenti la liquidità a vantaggio dei risparmiatori e del sistema economico, le nuove opportunità della digitalizzazione e il ruolo dell’industria per combattere il cambiamento climatico, per ridurre le diseguaglianze e per un migliore sviluppo del capitale umano.

Nella prima giornata l'attenzione sarà catalizzata dalla conferenza inaugurale incentrata sul titolo di questa edizione "Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi". Il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, introdurrà l'argomento a partire dallo stato dell'industria in Italia e a livello globale. La conferenza proseguirà con l'intervento di Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, e di Frederic Laloux.

Salone del Rispamio

Al MiCo di Milano, dal 15 al 17 settembre

