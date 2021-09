SdR, costruire un futuro all'insegna della sostenibilità e dell'inclusività

Il progetto "Alberi infiniti" Da tempo l’industria sceglie come allocare le risorse tenendo conto non solo dei fondamentali societari o di settore, ma anche degli impatti sull’ambiente e la società. E sta proprio a simboleggiare l’impegno nell’affrontare la sfida ambientale il progetto “Alberi infiniti”, una nuova iniziativa di Assogestioni che prende il via proprio al Salone con la costruzione di uno spazio verde di 600mq nell’area antistante il suo ingresso.

Grazie all’adesione al progetto Forestami, Il Salone del Risparmio dona quest’anno alla Città di Milano 625 piante. All’iniziativa “Alberi infiniti” hanno aderito Amundi, Arca Fondi Sgr, BlackRock, Eurizon e J.P. Morgan Asset Management.

La sfida ambientale al centro della conferenza di chiusura La conferenza di chiusura, venerdì 17 settembre alle 14.30, dal titolo “Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente e la società” sarà dedicata proprio alla sfida ambientale e vedrà la partecipazione di Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, e di Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. A tenere il keynote speech sarà il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso. L’esperto offrirà spunti di riflessione esplorando il mondo vegetale e illustrando la necessità di una trasformazione radicale per fronteggiare la minaccia del cambiamento climatico.

L'impegno di Assogestioni per l'inclusione Assogestioni è inoltre impegnata a promuovere la diversità e l'inclusione come elemento chiave per costruire un'industria competitiva e contribuire allo sviluppo sostenibile. L’associazione ha infatti affidato al Politecnico di Milano una ricerca sullo smart working nelle Sgr che verrà presentata giovedì 16 settembre nella conferenza intitolata “Smart working, da necessità a scelta di inclusione” in cui interverrà anche la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. L’obiettivo dell’indagine è approfondire la diffusione attuale e l’interesse per il futuro di iniziative di remote working nel settore. Il tutto con l’obiettivo di promuovere benessere, engagement e inclusione delle persone.

Salone del Risparmio 2021

Al Mico, dal 15 al 17 settembre

www.salonedelrisparmio.com