Artigiano in Fiera, i numeri dell'edizione 2020

Artigiano in Fiera con l'edizione 2020 spegne le 25 candeline. In un anno particolarissimo e difficile, la kermesse ha voluto essere comunque presente, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, con una versione live e rimanere così vicino ai propri artigiani. In Artigiano in Fiera Live sono presenti più di 500 artigiani, circa 2.500 i prodotti di ogni settore merceologoico dalla moda (Tessili, pellifici e anche scarpe su misura) , passando per i decori natalizi handmade (palline in vetro soffiato per gli alberi e statuine per presepi tipiche della tradizione campana), e arrivano anche al design, all'arte, beauty e bigiotteria.

Per comprendere il valore positivo di questa complessa operazione realizzata da Ge.Fi. Spa, basta fare riferimento ai dati relativi alla Fase 1 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (tra il 9 marzo e il 4 maggio 2020) durante la quale il 45% delle micro imprese italiane ha dovuto sospendere l ’attività (fonte Istat). Con questa nuova proposta, Artigiano in Fiera Live offre una soluzione innovativa e riunisce gli artigiani in un unico media-commerce digitale, il primo costruito ad hoc per questo comparto.

Intiglietta: "Opportunità unica" “Artigiano in Fiera Live non è una fiera virtuale, perché nulla può sostituirsi all’esperienza di un evento bello da viversi come il nostro – sottolinea Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi. Spa -. Al contrario, abbiamo scelto di mettere in campo un’opportunità unica per conoscere il valore eccezionale della micro e piccola impresa italiana, per entrare in centinaia di laboratori del Paese e approfondire la storia del nostro tessuto produttivo".

ARTIGIANO IN FIERA

www.artigianoinfiera.it