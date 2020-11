Artigiano in Fiera, anche live prosegue il viaggio nei sapori 

Anche nella nuova versione live, Artigiano in Fiera non perde la sua identità e nell'edizione 2020 si conferma un viaggio nella tradizione e nei sapori del nostro Paese. La piattaforma (www.artigianoinfiera.it) infatti non solo permette di conoscere gli artigiani, visitare i loro laboratori ed acquistarne i prodotti, ma consente anche di tuffarsi nel mondo del gusto del ristorante di Artigiano in Fiera Live powered by Mi View Restaurant.