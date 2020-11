Af, alla scoperta delle nacatole di Zia Marcella

Parte quasi per caso l'avventura di Marcella Oliva , l’artigiana de " Le Nacatole di zia Marcella ". "Ero con i miei nipoti - racconta Marcella - e stavamo facendo le nacatole e loro tutti insieme hanno iniziato a dirmi quanto erano buone": da qui l'idea, siamo nel 2015, di lanciarsi in una produzione che non sia più limitata solo alla famiglia. "Ed oggi eccoci qui".

Le nacatole sono dolci tipici calabresi e della zona di Gioia Tauro in particolare. Generalmente servite a fine pasto, accompagnate da un caffè o da un passito, ma ottime anche come merenda per i bambini.

"Le facciamo come una volta: farina, zucchero, uova, olio vergine d’oliva, aromi naturali come l’anice e la mandorla e olii essenziali tipici calabresi come bergamotto e limone", racconta ancora Marcella, ricordando come la lavorazione di questi dolci le sia stata insegnata dalla madre: "Filo la pasta frolla, la intreccio su un manico di legno e poi la passo sul pettine del telaio".

