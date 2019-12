Moda e design a L'Artigiano in Fiera, parola d'ordine "handmade"

Creazioni uniche e alta fattura per uno stile inimitabile: l’ Artigiano in Fiera raccoglie le migliori sartorie e pelletterie dall'Italia e dal mondo, ma anche la più raffinata gioielleria . La rassegna, fino all'8 dicembre a Milanofiera Rho-Pero, presenta infatti anche quest'anno l’ Atelier della Moda e del Design , il salone tematico (situato nel padiglione 4) dove saranno protagoniste le creazioni di oltre 50 imprese.

Giacche in vera pelle di lavorazione toscana, pashmine in cashmere dall’India, accessori delle migliori cuoierie campane, maglioni in pura lana d’alpaca delle Ande. Protagonisti dell'Atelier della Moda e del deisgn sono i capi d’abbigliamento nei tessuti delle migliori qualità, lavorati artigianalmente seguendo le tecniche tramandate nel tempo e migliorate con l’esperienza. Non mancano decine di stand con la più raffinata gioielleria artigianale dai maestri orafi di tutta Italia, dell’India, dell’Iran, del Nordafrica.

Tra le creazioni presenti a L'Artigiano in Fiera si possono trovare gli originali modelli al “nunofelting” in seta e lana, lavorati a mano, che legano indissolubilmente fibre di lino o ramie per creare giochi di colore e trasparenze uniche rendendo irripetibile ogni abito. Le gonne ampie, gli abiti da sposa e da cocktail che sfilano nelle raffinatissime collezioni pret-à-porter a tiratura limitata coniugano il gusto rétro con i tessuti più pregiati.

Fibre naturali ed ecosostenibilità Filati di cotone, canapa, fibre di bamboo o filati di faggio ed eucalipto danno vita a capi innovativi, raffinati ed ecologici con la morbidezza che solo le stoffe naturali biologiche possono donare. Sostenibilità ed eleganza ispirano anche il geniale progetto di una giovane start up che, unendo sostenibilità ed eleganza, riutilizza copertoni da bicicletta per creare cinture ecologiche estremamente resistenti, realizzate interamente a mano e inimitabili.

Design, tra tradizione e innovazione Non solo moda, ma anche design di alto livello: linee eleganti e reinterpretazioni originali di oggetti di uso comune si sposano alle culture di ogni nazione. Tra le forme armoniose delle lampade mediorientali, le linee suggestive delle lavorazioni in legno dall’India e quelle imprevedibili delle sculture in ceramica di tutta Italia il pubblico potrà “scovare” le idee più brillanti per decorare la casa donandole carattere e vivacità.

Tra le diverse proposte anche lo spettacolare wood design di sculture e complementi d’arredo degli “artigiani 2.0”, le eclettiche creazioni di serigrafia d’arte e l’estro dei migliori creativi dell’home decor ci trasportano nel mondo più cool e trendy dell’artigianato dove il confine con l’arte diventa molto sottile.