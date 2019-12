La cultura cinese in mostra a L'Artigiano in Fiera

Far conoscere e diffondere la cultura cinese. Anche questo è L'Artigiano in Fiera, la più grande rassegna dedicata al mondo dell'artigianato fino all'8 dicembre a FieraMilano Rho-Pero, dove con "Area Cina" sarà possibile avvinarsi alla millenaria tradizione del Paese. "Quest'area è stata allestita insieme al Museo del Palazzo Imperiale cinese: qui visitatori italiani potranno scoprire non solo i nostri migliori prodotti, ma anche la nostra cultura", ha spiegato Xu Rong, consigliere culturale dell'ambasciata cinese in Italia.