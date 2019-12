La casa dei sogni a L'Artigiano in Fiera

Alto design e progettazione taylor made : il Salone La Tua Casa , all’interno del Padiglione 4 de L'Artigiano in Fiera , fino all'8 dicembre a Milanofiera Rho-Pero, mette in mostra l’eccellenza di circa 100 imprese artigiane attraverso soluzioni smart e originali per l’arredamento e la valorizzazione degli spazi su misura. Qui arredamento, ristrutturazioni, climatizzazione, sicurezza, domotica ed esterni sono declinati attraverso concept unici e innovativi orientati alla sostenibilità.

Arredamento Il grande showroom, allestito a L'Artigiano in Fiera, offre soluzioni per ogni ambiente della casa: dai futon raffinati ai pratici letti a scomparsa progettati con metodi inediti, passando per divani in pelle e soggiorni completi, cucine personalizzate dotate dei migliori elettrodomestici, fino a sistemi di illuminazione dal design unico per combinare atmosfere suggestive con ergonomia e semplicità di utilizzo.

Ambiente e risparmio energetico Rispetto dell’ambiente e utilizzo responsabile dell’energia sono tra i primi obiettivi delle imprese artigiane che si occupano di soluzioni per il riscaldamento, il raffreddamento e la purificazione dell’aria. Attraverso sistemi all’avanguardia e infissi studiati appositamente, realizzati con materiali termoisolanti di alta qualità, saranno presentati i metodi green per il controllo della temperatura, per mantenere un’aria salubre in casa e per abbattere notevolmente i costi energetici.

Ristrutturazione e sicurezza Progettazione e realizzazione su misura pensate anche per il rinnovo degli spazi esistenti: La Tua Casa propone un ventaglio di progetti ad hoc per la ristrutturazione e i serramenti, valorizzando in particolare la sicurezza della propria casa. Le soluzioni di alto livello offrono una vasta gamma di infissi di sicurezza, installazioni, grate create su misura e impianti di ultima generazione.

Esterni e green Valorizzazione degli spazi verdi e creatività: i professionisti dell’architettura del paesaggio offrono, nella sezione dedicata, soluzioni personalizzate, progetti e consulenze per la scelta di elementi che richiamino la bellezza della natura con la creazione di giardini suggestivi e di grande atmosfera.

La casa Intelligente Un salto nel futuro con una casa dotata delle soluzioni hi tech più innovative: le progettazioni della sezione dedicata alla domotica rendono possibile tutto il comfort delle smart house in versione personalizzata. Luci a sensore, pergole che si chiudono automaticamente in base all’inclinazione solare, tapparelle a comando vocale e allarme intelligente sono solo alcune delle tante proposte che ci faranno immaginare le abitazioni di domani.