Folclore, tradizioni e danze a l'Artigiano in Fiera 2019

Musica e canti popolari, folclore e danze tradizionali: a L'Artigiano in Fiera vanno in scena i Paesi del mondo. La rassegna, fino all'8 dicembre a FieraMilano Rho-Pero, è infatti anche l'occasione per vivere in prima persona culture e tradizioni di oltre 3mila artigiani, grazie alle live performance che trasporteranno i visitatori in un giro del mondo.