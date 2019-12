Artigiano in Fiera, l'home decor tra tradizione e innovazione

Ritrovarsi a contatto con culture lontane è una delle esperienze più belle che da sempre caratterizzano L'Artigiano in Fiera . L’incontro con artigiani provenienti dai diversi popoli porterà i visitatori alla scoperta di oggetti creati con tecniche affascinanti e materiali sconosciuti tipici di ogni regione. Veri tesori dell’ home decor in grado di riflettere l’atmosfera dei luoghi da cui provengono.

Dall'India e dall'Iran stoffe dipinte a mano per vivacizzare la casa Dall’Iran e dall’India sarà possibile vivacizzare la casa con coloratissimi teli e stoffe in seta dipinte a mano con la tecnica batik, una complessa colorazione che alterna pigmenti e cere naturali per creare fantasie variopinte e irregolari dall’aspetto unico.

Dalla Cina le lampade create con le "zucche a fiasco" Anche l’illuminazione è sicuramente uno degli aspetti chiave per donare atmosfera alla propria casa: dalla Cina ecco lampade e lanterne create con le tipiche “zucche a fiasco”, utilizzate tradizionalmente come borraccia. L’inconfondibile forma a bottiglia viene traforata per creare giochi di luce che regalano un’atmosfera incomparabile.

L'alabastro egiziano Un ambiente rilassante e intimo può venire donato anche dalle creazioni in alabastro tipiche dell’Egitto. Lì, infatti, da millenni viene sfruttata la purezza e la leggera trasparenza di questa roccia per creare portacandele, vasi e bicchieri in grado di donare una luminosità soffusa e riposante in ogni stanza della propria casa.

L'innovativo uso tedesco dello stagno Oltre alla tradizione è presente anche l’innovazione, portata sotto i padiglioni della manifestazione da tantissimi giovani artigiani. Un esempio viene dalla Germania con i piatti, vassoi, bicchieri e vasi in stagno prodotti da una giovane start up tedesca con una lavorazione artigianale che conferisce al metallo elegantissime forme ondulate e trame uniche. Portapenne e porta tablet ottenuti con lo stesso processo daranno un aspetto raffinato anche alla scrivania dell’ufficio.

Praticità ed eleganza dei designer francesi Praticità ed eleganza infine si combinano perfettamente nelle creazioni dei giovani designer francesi: tra queste le spillette magnetiche illustrate, ideate per non perdere mai più le proprie chiavi all’interno di borse e zaini. Facili da usare, decorate da illustratori professionisti e personalizzabili su richiesta sono la comodità e il tocco di classe in più che mancavano su ogni borsetta