Artigiano in Fiera, è l'Egitto il Paese d'onore dell'edizione 2019: "Un ponte tra Paesi e popoli"

Il lavoro artigiano nel segno delle donne e dei giovani . Così si presenta l' Egitto alla 24esima edizione de L'Artigiano in Fiera , fino all'8 dicembre alla Milanofiera Rho-Pero. L'Egitto, scelto quest'anno come Paese d'onore, partecipa alla fiera con 46 artigiani che mostrano la maestria e la tradizione in settori tradizionali, come quello del tessile, della lavorazione del legno, della pietra, in particolare dell'alabastro che si lavora dai tempi dei Faraoni, e del metallo.

Intiglietta: "Artigiano in Fiera punto di incontro tra Paesi e popoli" "Tremila espositori provenienti da 100 Paesi di tutto il mondo, la fiera è iniziata in modo fantastico, la fiera è già piena - ha sottolineato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. -. Siamo qui a inaugurare nel padiglione Egitto per costruire un punto di incontro, di collaborazione, di costruzione del bene comune. Chi lavora non è mai diviso, né nella sua vita, né con le persone, né tra i popoli. Chi lavora è sempre insieme, tra le persone e i popoli. Si viene in Europa per promuovere la propria identità, la propria cultura il proprio lavoro, il proprio cuore che pulsa mentre si fa, mentre si crea".

"Grazie alla promozione del ministero del commercio Estero in collaborazione con la banca Misr–Alex bank che insieme hanno contribuito e sostenuto la partecipazione degli artigiani in Fiera- ha quindi sottolineato Intiglietta -. Speriamo a breve di iniziare un progetto lungo, che punta alla formazione imprenditoriale delle donne e dei giovani egiziani, per esporre l’anno prossimo il meglio della loro produzione".

Ambasciatore Egitto: "Ponte di amicizia" La partecipazione dell'Egitto a questa fiera "è un altro ponte di amicizia tra noi e l'Italia - ha detto H.E. Hisham Badr, ambasciatore dell'Egitto in Italia -. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Egitto in Europa e il terzo nel mondo. I nostri artigiani qui possono mostrare la qualità del loro lavoro, si tratta in particolare di piccole imprese fatte da giovani e donne che sono fondamentali per lo sviluppo economico del Paese". "Oggi il mercato artigiano in Egitto è di grande qualità e dà lavoro a circa 2 milioni di donne egiziane", ha concluso.