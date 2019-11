Artigiano in Fiera, giro del mondo tra qualità e creatività

Creatività, artigianalità, tradizione e innovazione. La 24esima edizione dell' Artigiano in Fiera promette anche quest'anno di essere un punto di riferimento per chi voglia conoscere i prodotti della manifattura di eccellenza dall'Italia e dal mondo con oltre 3mila artigiani provenienti da più di 100 Paesi .

Il giro del mondo in 9 padiglioni Nei 9 padiglioni di Fieramilano i visitatori potranno fare un vero e proprio giro del mondo in un percorso a tappe dove poter conoscere dal vivo gli artigiani presenti da ogni angolo del globo legati all’identità dei luoghi e della cultura da cui provengono. Un’occasione unica per conoscere le loro storie, le curiosità e i processi basati sul rispetto dell’ambiente e della persona con cui creano prodotti unici, accomunati dall’autenticità delle materie prime, dall’alta qualità della lavorazione e dall’originalità che li rende innovativi e inimitabili.

La rassegna internazionale del sapore, della moda, del design Artigiano in Fiera sarà anche una grande rassegna internazionale dell’enogastronomia con 43 ristoranti artigianali e 21 luoghi del gusto per assaporare piatti tipici da tutta Italia, dall’Europa e dal mondo.

I tre Saloni dell'Artigiano in Fiera Saranno inoltre presenti i tre saloni di Artigiano in Fiera con le migliori proposte per l’abbigliamento, la gioielleria, il design e l’home living.

Il Salone della Moda e del Design dove giovani artigiani e designer rileggono e creano i trend del momento con le idee più originali per la moda, la gioielleria e l’oggettistica di design creando concept sperimentali con tecniche inedite e materiali ricercati.

Il Salone La Tua Casa con le ultime novità per l’arredamento, la domotica, la sicurezza, il gardening e la progettazione su misura per creare la casa perfetta per ogni necessità.

E infine il Salone della Creatività, dedicato ad aspiranti craftworkers e hobbisti appassionati, con workshop, dimostrazioni e kit completi per realizzare piccole opere d’arte con le proprie mani.