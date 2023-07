Spagna, maxi multa dell'antitrust ad Amazon e Apple

Amazon e Apple sono state multate dall'Antitrust in Spagna perché alcune clausole dei loro contratti sono state considerate abusive e lesive in particolare degli interessi di piccoli rivenditori e dei consumatori.

L'antitrust ha inflitto alle due aziende sanzioni per 194.150.000 euro. La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) ha determinato che Apple e Amazon hanno "concordato ed eseguito alcune restrizioni della concorrenza nel mercato online o 'market place' di Amazon" sul proprio sito spagnolo (amazon.es), si legge in una nota. Pratiche che hanno portato sia a ripercussioni negative per molti piccoli rivenditori di prodotti Apple, sia a costi più elevati per consumatori interessati ad acquistare prodotti di questa multinazionale su Amazon, sia a situazioni di concorrenza sleale nei confronti di competitors diretti. L'importo delle multe è suddiviso in 143,6 milioni circa per Apple e 50,5 milioni ad Amazon.