Snam, risultati oltre le aspettative nel 2025 | Pronti investimenti per 14 miliardi entro il 2030

Per pensare al futuro è impossibile tralasciare l'attuale situazione geopolitica, dominata dall'imprevedibilità e dalle difficoltà energetiche. "Stiamo affrontando in modo pragmatico le sfide poste dall'attuale contesto globale, con una domanda di energia prevista in crescita nel medio-lungo termine e con il gas che continuerà a svolgere un ruolo centrale", ha detto l'ad Scornajenchi. La stessa azienda, nel documento programmatico verso il 2030, ha assicurato che "al momento non sono stati identificati impatti materiali riconducibili" ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Ma le situazioni rimangono ovviamente da "monitorare da vicino".