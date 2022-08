Smart working, come cambia dal primo settembre: si torna all'accordo individuale (ma con meno burocrazia)

I

cambiamenti più significativi

la comunicazione semplificata

si torna all'accordo individuale

in modo semplificato

riguardano la comunicazione da parte dei datori di lavoro. Da settembre decade infatti- ovvero la possibilità per i datori di lavoro di prendere accordi con i dipendenti senza l'obbligo di sancirli in modo formale - e. Tuttavia in una modalità semplificata rispetto al periodo precedente alla pandemia: i datori di lavoro non dovranno comunicare l'adesione dipendente per dipendente ma avranno la possibilità di inviarei nominativi.

I lavoratori che non aderiranno all'accordo dovranno quindi lavorare in presenza. Compresi i lavoratori fragili o i genitori di figli under 14, in quanto

non sono previsti al momento meccanismi automatici

per nessuna categoria di lavoratori.

"Il decreto - spiega

Orlando

i nominativi dei lavoratori

strutturale la semplificazione del lavoro agile

- prevede che il datore comunichi in via telematica al Ministero del lavoroe la data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile. Si tratta di una disposizione che rende". Con queste modifiche - spiega il ministero - viene riformulato l'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, che prevedeva l'obbligo di comunicazione dell'accordo individuale.

"L'esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel

periodo emergenziale

- afferma il ministro del Lavoro - dato il suo sempre maggiore ", con l'obiettivo di agevolare l'iter per i datori di lavoro "senza aggravare gli uffici ministeriali".