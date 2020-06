Sileri: "Il Mes com'è strutturato non è conveniente per l'Italia"

"Servono soldi per la sanità e su questo non vi e' dubbio ma il Mes così com'è strutturato non ha convenienza per l'Italia, quindi aspettiamo le interlocuzioni del presidente Conte in Europa alla fine di giugno e poi tracceremo ciò che l'Italia riuscirà a ottenere". Lo ha affermato il viceministro alla Salute, Pier Paolo Sileri. "Stimiamo una necessità di 20-25 miliardi nei prossimi anni e stiamo lavorando a un piano per la sanità", ha detto.